Die Frage der Woche Stellen Sie Ihren Fuhrpark auf E-Autos um?

Der Dieselskandal und Korruptionsvorwürfe haben viel Bewegung in die Diskussion um die E-Mobilität gebracht.

Foto: jus E-Mobil im Fuhrpark von Tönnies.

Stellen Sie den Fuhrpark Ihres Betriebs auf Elektroautos um?

Betrügereien und Manipulationen rund um die Abgasreinigung rücken den Elektroantrieb für Fahrzeuge in den Fokus. Erste Politiker haben sich mit unkonventionellen Forderungen für ein Ende des Verbrennungsmotors Gehör verschafft. Ebenso planen einige europäische Regierung eine Verbannung von Benzin- und Dieselmotoren.Mit einer Prämie für Elektrofahrzeuge will die Bundesregierung den Absatz ankurben. Was denken Sie?