Unternehmerpreis Egeler ist „Persönlichkeit des Jahres“

Mit dem Titel „Persönlichkeit des Jahres“ wird eine langjährige unternehmerische Leistung zum Nutzen der Fleischbranche geehrt. Zugleich ist der Preisträger vorausschauend, strategisch, richtunggebend und innovativ sowohl für sein Unternehmen als auch für die Branche. Im Fokus der achtköpfigen Fachjury standen außergewöhnliche Konzepte und Leistungen, die maßgeblich Einfluss auf die Weiter- und Fortentwicklung des Fleischerhandwerks genommen haben.



Günther Egeler und seine Frau übernahmen Anfang der 1980er Jahre den Familienbetrieb als Metzgerei mit eigener Schlachtung. Der Standort und somit der Fortbestand der Metzgerei im Ortsteil einer schwäbischen Gemeinde, der damals wie heute keine 1.000 Einwohner zählt, war durchaus in Frage zu stellen. Auf dieser Basis wurde der Betrieb unter Berücksichtigung aller Trends und durch konsequente Veränderungen und Anpassungen bis heute zu einem Leuchtturmbetrieb des baden-württembergischen Fleischerhandwerks entwickelt.



Mehr zum Thema Ladenbau Bekenntnis zu Weiß und Holz

Foto: Egeler Metzgermeister Günther Egeler ist die Persönlichkeit des Jahres 2017.

Impressionen von der Süffa 2017: Messehallen, Maschinen & Menschen

Egeler ist „Persönlichkeit des Jahres“. Preisträger Günther Egeler mit Ehefrau Christine und den Chefredakteuren Renate Kühlcke (links) und Jörg Schiffeler (rechts). (Bild: Thomas Wagner)

Die Auszeichnung „Persönlichkeit des Jahres“ wurde erstmals im Rahmen des Süffa - Gala-Abends auf dem Stuttgarter Messegelände verliehen (Bild: Messe Stuttgart)

Günther Egeler (Mitte) bedankt sich bei Kurt Matthes für die Laudatio. (Bild: jus)

Gewinner des Stuttgarter Rössles und Gesamtsieger der SÜFFA-Qualitätswettbewerbe: Metzgerei Schneider aus Pliezhausen. (Bild: Messe Stuttgart)

Appetizer zur Süffa-Gala. (Bild: Messe Stuttgart)

Der Landesinnungsverband Baden-Württemberg ehrt den diesjährigen Landessieger der Fleischer Johannes Bächtle (Mitte) zur Süffa-Gala. (Bild: jus)

Landessieger in Baden-Württemberg: Johannes Bächtle. (Bild: Thomas Wagner)

Cool, oder? Der Mini steht den Siegern des Landesleistungswettbewerbs des Fleischerhandwerks in Baden-Württemberg für ein Jahr zur Verfügung. (Bild: jus)

Hingucker: Der Mini steht den Siegern des Landesleistungswettbewerbs des Fleischerhandwerks in Baden-Württemberg für ein Jahr zur Verfügung. (Bild: jus)

Stimmungsvoller Abend: Die Süffa-Gala. (Bild: Messe Stuttgart)

Beim Berufsschulwettbewerb glänzte der Nachwuchs mit viel Qualität und Fantasie. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Moderierten den Unternehmerpreis von afz und Fleischwirtschaft: Renate Kühlcke und Jörg Schiffeler. (Bild: Messe Stuttgart)

Begehrter Preis: Das Stuttgarter Rössle (Bild: Messe Stuttgart)

Begehrte Trophäe: Der Innovationspreis der Süffa. (Bild: Messe Stuttgart)

Die Urkunden warten auf die glücklichen Gewinner. (Bild: Messe Stuttgart)

Appetizer (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team der Messe Stuttgart um Projektleiterin Sophie Stähle (2.v.r.). (Bild: Messe Stuttgart)

Obermeister Thomas Mezger mit Gästen. (Bild: Messe Stuttgart)

Familie Egeler (Bild: Messe Stuttgart)

Kurt Mathes, Gabriele Sorg und Harald Hohl. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team Moguntia um Geschäftsführer Robert Huber (2.v.r.). (Bild: Messe Stuttgart)

Familie Schneider (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team App & Eat (Bild: Messe Stuttgart)

Die Spitze des baden-württembergischen Fleischerhandwerks mit DFV-Präsident Herbert Dohrmann (links). (Bild: Messe Stuttgart)

Michael Spitzauer und Barbara Zinkl von der Ersten Bayerischen Fleischerschule aus Landshut. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Zentrag-Team mit Süffa-Dorf Bürgermeister Peter Salchow (rechts). (Bild: Messe Stuttgart)

Netzwerker im Fleischerhandwerk: Gabriele Girrbach vom LIV Baden-Württemberg und Lars Bubnick vom LIV Bayern. (Bild: Messe Stuttgart)

Landesinnungsmeister und Messechef im Fachgespräch (von links): Joachim Lederer und Ulrich Kromer von Baerle. (Bild: Messe Stuttgart)

Danke an die Technik. (Bild: Messe Stuttgart)

Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg: Joachim Lederer. (Bild: Messe Stuttgart)

Moderatorin Steffi Renzi im Gespräch mit Ehren-Landesinnungsmeister Kurt Matthes. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team „Kingcut“ (Afino) erhält den Süffa-Innovationspreis für eine halbautomatische Schärfmaschine. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team „App&Eat“ gewinnt den Süffa-Innovationspreis im Bereich Marketing und Konzeption für den Verkauf. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team des Vereins „Fleischerhandwerk – wir sind anders e.V.“ erhält von der Jury einen Sonderpreis. (Bild: Messe Stuttgart)

Ein Danke an die Band. (Bild: Messe Stuttgart)

Werner Häfele (links) im Gespräch. (Bild: Messe Stuttgart)

Zwischen Fachsimpeln und Smalltalk. (Bild: Messe Stuttgart)

DFV-Vizepräsidentin Nora Seitz und Wolfgang Herbst, stellvertretender Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg. (Bild: Messe Stuttgart)

Fleischwirtschaft-Chefredakteurin Renate Kühlcke leitet über zum Unternehmerpreis von afz und Fleischwirtschaft... (Bild: Messe Stuttgart)

...afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler stellt die Auswahlkriterien für die Berufung der „Persönlichkeit des Jahres“ vor. (Bild: Messe Stuttgart)

Ehren-Landesinnungsmeister Kurt Matthes hält die Laudatio auf die „Persönlichkeit des Jahres 2017“. (Bild: Messe Stuttgart)

Glücklicher Sieger: Das Team von „App&Eat“. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team afz & Fleischwirtschaft mit Prof. Dr. Herbert Weber (2.v.l.). (Bild: Messe Stuttgart)

Glücklicher Landessieger: Johannes Bächtle. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Appetizer zur Süffa-Gala. (Bild: Messe Stuttgart)

Der Landesinnungsverband Baden-Württemberg ehrt den diesjährigen Landessieger der Fleischer Johannes Bächtle (Mitte) zur Süffa-Gala. (Bild: jus)

Landessieger in Baden-Württemberg: Johannes Bächtle. (Bild: Thomas Wagner)

Stimmungsvoller Abend: Die Süffa-Gala. (Bild: Messe Stuttgart)

Beim Berufsschulwettbewerb glänzte der Nachwuchs mit viel Qualität und Fantasie. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Moderierten den Unternehmerpreis von afz und Fleischwirtschaft: Renate Kühlcke und Jörg Schiffeler. (Bild: Messe Stuttgart)

Begehrter Preis: Das Stuttgarter Rössle (Bild: Messe Stuttgart)

Begehrte Trophäe: Der Innovationspreis der Süffa. (Bild: Messe Stuttgart)

Die Urkunden warten auf die glücklichen Gewinner. (Bild: Messe Stuttgart)

Appetizer (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team der Messe Stuttgart um Projektleiterin Sophie Stähle (2.v.r.). (Bild: Messe Stuttgart)

Obermeister Thomas Mezger mit Gästen. (Bild: Messe Stuttgart)

Familie Egeler (Bild: Messe Stuttgart)

Kurt Mathes, Gabriele Sorg und Harald Hohl. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team Moguntia um Geschäftsführer Robert Huber (2.v.r.). (Bild: Messe Stuttgart)

Familie Schneider (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team App & Eat (Bild: Messe Stuttgart)

Die Spitze des baden-württembergischen Fleischerhandwerks mit DFV-Präsident Herbert Dohrmann (links). (Bild: Messe Stuttgart)

Michael Spitzauer und Barbara Zinkl von der Ersten Bayerischen Fleischerschule aus Landshut. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Zentrag-Team mit Süffa-Dorf Bürgermeister Peter Salchow (rechts). (Bild: Messe Stuttgart)

Netzwerker im Fleischerhandwerk: Gabriele Girrbach vom LIV Baden-Württemberg und Lars Bubnick vom LIV Bayern. (Bild: Messe Stuttgart)

Landesinnungsmeister und Messechef im Fachgespräch (von links): Joachim Lederer und Ulrich Kromer von Baerle. (Bild: Messe Stuttgart)

Danke an die Technik. (Bild: Messe Stuttgart)

Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg: Joachim Lederer. (Bild: Messe Stuttgart)

Moderatorin Steffi Renzi im Gespräch mit Ehren-Landesinnungsmeister Kurt Matthes. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team „Kingcut“ (Afino) erhält den Süffa-Innovationspreis für eine halbautomatische Schärfmaschine. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team „App&Eat“ gewinnt den Süffa-Innovationspreis im Bereich Marketing und Konzeption für den Verkauf. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team des Vereins „Fleischerhandwerk – wir sind anders e.V.“ erhält von der Jury einen Sonderpreis. (Bild: Messe Stuttgart)

Ein Danke an die Band. (Bild: Messe Stuttgart)

Werner Häfele (links) im Gespräch. (Bild: Messe Stuttgart)

Zwischen Fachsimpeln und Smalltalk. (Bild: Messe Stuttgart)

DFV-Vizepräsidentin Nora Seitz und Wolfgang Herbst, stellvertretender Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg. (Bild: Messe Stuttgart)

Fleischwirtschaft-Chefredakteurin Renate Kühlcke leitet über zum Unternehmerpreis von afz und Fleischwirtschaft... (Bild: Messe Stuttgart)

...afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler stellt die Auswahlkriterien für die Berufung der „Persönlichkeit des Jahres“ vor. (Bild: Messe Stuttgart)

Ehren-Landesinnungsmeister Kurt Matthes hält die Laudatio auf die „Persönlichkeit des Jahres 2017“. (Bild: Messe Stuttgart)

Glücklicher Sieger: Das Team von „App&Eat“. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team afz & Fleischwirtschaft mit Prof. Dr. Herbert Weber (2.v.l.). (Bild: Messe Stuttgart)

Glücklicher Landessieger: Johannes Bächtle. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Die innovative Ausrichtung des Betriebs kommt nicht nur durch das Sortiment und das Gesamtangebot zum Ausdruck. Mit dem Einsatz von Bezahl- und SB-Automaten und Abholboxen können die Kunden von den neuesten Techniktrends der Branche profitieren. Nach Abschluss der letzten Umbauten und Renovierungen ist der Betrieb auf dem neuesten Stand was im Bereich Energieverbrauch, -ersparnis und -rückgewinnung möglich ist. Hier wurde alles getan und nichts unterlassen, um das Optimum zu erreichen.Das verantwortungsbewusste Handeln spiegelt sich im Bezug von regionalem, grünem Strom wieder. Das Ergebnis des unternehmerischen Denkens und Handelns zeigt sich in der Unternehmensperformance. Der Betrieb ist familiengeführt, das ehrenamtliche Engagement des Fleischermeisters ist vorbildlich.Günther Egeler bekleidet verschiedene Positionen in der Innung, dem Verband und der Genossenschaft und übt diese Ämter mit großem Engagement und Einsatz. Er ist ein Aktivposten der fleischerhandwerklichen Organisation. Außerdem unterstützt er verschiedene Sportvereine sowie die Arbeit der evangelischen Kirche. Abschließend sei erwähnt, dass er jederzeit bereit ist, sein Wissen und seine Erfahrungen mit anderen zu teilen.Weblink zur Metzgerei Egeler Bilder zur Preisverleihung finden Sie in der nachfolgenden Galerie: