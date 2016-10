Tengelmann Gespräche gescheitert

Foto: Kaiser's Tengelmann

Die Gespräche am von der Gewerkschaft Verdi initiierten „Runden Tisch“ zur Rettung der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann verliefen ohne Erfolg. Tengelmann-Inhaber Karl-Erivan W. Haub erklärte nun, man werde gleich in der kommenden Woche damit beginnen, für das Filialnetz der Kaiser’s-Vertriebsregion Nordrhein sowie die Fleischwerke in Viersen, Donauwörth und Perwenitz nach Kaufinteressenten zu suchen.

Der Runde Tisch hatte die Fusionskandidaten Edeka und Tengelmann sowie die Gegner der Übernahme - Rewe, Markant und Norma - zusamm