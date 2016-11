Schadenersatz Sieber fordert Zahlung in Millionenhöhe

Foto: Marco2811/Fotolia.com

Der Insolvenzverwalter von Sieber fordert vom Freistaat Bayern Schadenersatz in Höhe von elf Mio. Euro. Das kündigte der bestellte Verwalter jetzt nach einem Termin am Amtsgericht in Wolfratshausen an.

Bei dem Termin waren die Gläubiger von knapp 60 Prozent der angemeldeten Insolvenzforderungen an Sieber vertreten. Der Wursthersteller Sieber aus