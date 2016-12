Rückblende Das Jahr 2016 in der Fleischbranche

Selbstbewusst, zupackend und erfolgreich: Risa Asada schätzt ihren Beruf und seine Kreativität. (Bild: jws)

Metzgermeister Dieter Feuerstein macht seit 20 Jahren Guggemusik, wenn er nicht in der Metzgerei Herrwerth in Waghäusel-Kirrlach arbeitet. (Bild: irt)

Hauke Hollmann ist ein Mann der Taten. Der Niedersachse aus Scheeßel macht alles, was gut schmeckt. (Bild: hjw)

Lieber Kerker als Prunk. Andreas Pülz ist in seiner Freizeit Scharfrichter. Seinen beruflichen Pflichten kommt der Meister in der Metzgerei Herrwerth in Waghäusel-Kirrlach nach. (Bild: irt)

Angelika Weingärtner aus Ettlingen schätzt die Vielseitigkeit des Fleischerhandwerks und bedauert sein angestaubtes Image. (Bild: irt)

Die Fleischermeister Konrad Kleinlein und Florian Böcklein heben in ihrer Freizeit gern mal ab. (Bild: buc)

Sarah Dhem, Geschäftsführerin der Schulte Lastruper Wurstwaren und BVDF-Vorstandsmitglied weiß, worüber sie spricht - auch in der ARD-Talkshow "Hart aber fair". (Bild: privat)

Im Auftrag der guten Laune pflegt Metzgermeister Rainer Schömig ein uraltes Brauchtum als Mitglied im Elferrat der Stadt Würzburg. (Bild: vol)

Bei Wilhelm Becker kommt nie Langeweile auf. Seit 2015 ist der Fleischermeister aus Romrod Obermeister der Innung Vogelsberg. (Bild: uk)

Drill & Grill: Michael Fander versteht es seit Jahren, sein Radsport-Hobby mit dem passenden Event-Marketing für seine Fleischerei zu verknüpfen. (Bild: rh)

Metzgermeister Karl Hils aus Lauterbach weiß, dass die Arbeit am Image sowohl Umsatz und Gewinn hilft. (Bild: Hils)

Joachim Lederer vereint Fleisch und Fitness. Der Fleischermeister und Obermeisterd er Innung Lörrach absolvierte bisher insgesamt 40 Marathons. (Bild: Sarah Ackermann)

Obermeister Fritz Kästel aus dem nordhessischen Borken reiste als Fachprüfer in die USA, ins Land von Bacon und Meatsticks. (Bild: uk)

Fleisch und Feuerwehr: Erich Arndt packt in beiden Sparten an. Er ist in der Feuerwehr Pinneberg aktiv und arbeitet im fleischerhandwerklichen Betrieb von Peter Raabe. (Bild: Arndt)

Melanie Seeger ist sich sicher, dass ihre Kunden ihre eigene Zukunft sichern. Mit Freude übernimmt sie Verantwortung im fleischerhandwerklichen Betrieb der Schwiegereltern. (Bild: irt)

Bruno Zahren findet auf zwei Rädern zu sich. Der Fleischermeister aus Geilenkirchen ist begeisterter Radsportler. (Bild: rh)

Öffnen statt abgrenzen. Dr. Heike Harstick führt die Geschäfte des Verbands der Fleischwirtschaft (VDF) seit dessen Gründung im Jahr 2001. (Bild: VDF)

Den Geschmack exzellent treffen, das ist die Mission von Dr. Wolfgang Ingold. Der Geschäftsführer der Westfälischen Fleischwarenfabrik Franz Wiltmann ist Präsident des Bundesverbands der Deutschen Fleischwarenindustrie (BVDF) und seit Juni 2013 Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE). (Bild: jus)

Metzgermeister Ulrich Bäurle aus Mannheim sucht Ausgleich und Erholung im Golfsport. (Bild: snd)

Botschafter für den Beruf: Der Förderpreis der Fleischwirtschaft geht (von links) an Theresa Veh, Maximilian Spiegel und Katharina Koch. (Bild: Natalie Färber)

Christin Hermann ist die amtierende Bayerische Weißwurstkönigin. (Bild: Felgenhauer)

Qualität und Dynamik: Diese Schlagworte sind für Andreas Beier ein Muss. Ob in der Wurstküche oder bei Touren mit seiner BMW S 1000 XR. (Bild: snd)

Ehrlich und authentisch. Das ist der scheidende Landesinnungsmeister Kurt Matthes aus Baden-Württemberg. Der Stuttgarter Metzgermeister rückt die Themen Unternehmensnachfolge und die Zusammenarbeit mit Landwirten in den Fokus. (Bild: LIV)

Alles hört auf sein Kommando. Ob in seiner Fleischerei oder als Wehrleiter bei der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Röcknitz: Berndt Hilsebein hat jederzeit alles im Griff. (Bild: fl)

Fleischerin und Lebensmitteltechnologin Ulrike Stelzner hat als Betriebsleiterin bei Bedford von der Zerlegung bis zu den Gewürzen alles im Blick. (Bild: Bedford)

Sieben auf einen Streich: Genau so viele Motorräder nennt Fleischermeister Arno Behrens aus Groß Wittensee sein eigen. Und alle haben das schwarze T auf dem Tank. (Bild: feu)

Kai Waibel, Fleischermeister aus Frankfurt-Bockenheim, beweist Sinn für Geschmack, Geselligkeit und Wohltätigkeit. (Bild: jr)

Von der Jagd zur Musik: Stefan Völker aus Willingshausen-Zella in Hessen geht auf die Jagd und bläst seit vielen Jahren begeistert Jagdhorn. (Bild: uk)

Fleischermeister Rolf Lemmen aus Aachen ist ein unermüdlicher Erfinder. Hier präsentiert er eine Printenbratwurst. (Bild: Sandra Schröder)

Dry Aged Beef zum Training: Fleischerei-Fachverkäuferin Susanne Hildenbrand ist eine der erfolgreichsten Gewichtheberinnen Deutschlands. (Bild: irt)

In der sechsten Generation will Felix Köhler aus Hofgeismar das 1846 gegründete Familienunternehmen übernehmen. (Bild: uk)

Kapitän mit Kapitän: Peter Bornmann fährt im Dienst einen Dacia-Kastenwagen, doch nach Feierabend holt er sein Schätzchen aus der Garage - einen Opel Kapitän P 2,6 L. (Bild: uk)

Lebensmotto: "Steak it easy!" Theresa Veh aus Arnsberg wurde das Studium zu trocken. Sie zog die Reißleine und startet im elterlichen Betrieb durch. (Bild: rh)

Manfred Weber weiß wirklich, was drin ist in der Wurst: Der Metzgermeister aus Lauf an der Pegnitz ist Hobby-Landwirt und dadurch sein eigener Schweinelieferant. (Bild: buc)

Im familieneigenen Lohnschlachtbetrieb meistern Ursula Jaillet (links) und Tochter Jennifer Jaillet-Steuer als perfekt eingespieltes Team alle Herausforderungen. (Bild: irt)

So ein Theater Fleischermeister Kurt Bechtel stand bereits mit zwölf Jahren auf der Bühne, seither spielt er jedes Jahr mit, wenn die Theatergruppe der Sängerchöre Stücke "uff Schwälmer Platt" spielt. Der Metzgermeister führt seinen Betrieb im nordhessischen Willingshausen im Ortsteil Zella. (Bild: uk)

Sebastian Riemel hat seinen Traumberuf in Frankfurt gefunden. Das Handwerk und Gestalten sind sein Ding - in der Metzgerei von Kai Waibel. (Bild: jr)

50 Jahre Omega Sorg: Hans (links) und Jürgen Sorg feiern Jubiläum. Das Unternehmen mit Sitz in Essingen bei Aalen führen beide gemeinsam. (Bild: Omega Sorg)

Zwei Herzen in einer Brust: Mikro Bader ist sowohl Fleischermeister als auch Diplom-Agraringenieur. So zieht der Sachsen-Anhalter seine Rohstofflieferanten selbst heran. (Bild: fl)

Immer im Gespräch: Für DFV-Ehrenpräsident Heinz-Werner Süss ist der persönliche Austausch der Schlüssel zum Erfolg. (Bild: jus)

Fleischerei-Fachverkäuferin Irina Bretthauer aus Knittlingen ist übers kunstvolle Gemüseschnitzen zu ihrem Hobby gekommen: Das Kerzengestalten. (Bild: irt)

Bianca Bollweg macht "German Bratwurst" zum Bestseller in den USA. Die Fleischermeisterin aus Lippstadt gilt als Expertin bei den Beratungen in Übersee und im eigenen Betrieb. (Bild: rh)

Aufs Pferd gekommen: Das Geld für den Unterhalt ihres ersten Vierbeiners verdiente sich Angelika Weingärtner als Jugendliche in der elterlichen Metzgerei. (Bild: irt)

Hoch hinaus: Fleischermeister Christian Jäger ist im nordhessischen Homberg / Efze zu Hause. Als Ausdauersportler zieht es ihn aber regelmäßig in die Berge. (Bild: uk)

Erste Frau im DFV-Präsidium: Nora Seitz. Die Vizepräsidentin verantwortet das Ressort Berufsbildung. Eine "wahnsinnig spannende und coole Aufgabe", die sie im engen Kontakt mit den Landeslehrlingswarten wahrnehmen will. (Bild: DFV)

Mit Karis auf der Pirsch: Axel Kramer aus Borken (Hessen) tauscht nach der Arbeit die weiße Metzgerkluft gegen das waidmännische Grün ein und Gummistiefel gegen Lederschuhwerk. (Bild: uk)

Die Bundessieger 2016: Fleischer Patrick Gollasch aus Nordrhein-Westfalen und die Fachverkäuferin Jana-Rachel Sebald aus Bayern. (Bild: wi)

"Wer etwas bewegen will, muss mitmachen." DFV-Vizepräsident Michael Durst ist optimistischer Pragmatiker - frei nach der Devise: nicht jammern, sonder anpacken. (Bild: DFV)

Musik ist ihre Leidenschaft: Metzgermeisterin Anna-Maria Brand aus dem unterfränkischen Birkenfeld übernahm den elterlichen Betrieb und spielt jeden Sonntag zum Gottesdienst die Orgel. (Bild: vol)

