Meat Vision Day Massenware hat keine Zukunft

afz und „Fleischwirtschaft“ werfen einen visionären Blick auf den Fleischkonsum von übermorgen. Richard David Precht sieht das Ende der Nutztierhaltung nahen.

Meat Vision Day: Förderpreis der Fleischwirtschaft 2017

Während der Dreharbeiten bei Börner-Eisenacher in Göttingen. (Bild: Natalie Färber)

Knapp 240 Teilnehmer zählten afz und „Fleischwirtschaft“ beim Meat Vision Day. (Bild: Felix Holland)

Michael Boddenberg, Fleischermeister und Vorsitzender der CDU-Fraktion im hessischen Landtag, hält die Laudatio. (Bild: Natalie Färber)

Die Top-Talente der Fleischwirtschaft 2017 (von links): Philipp Büning, Lisa Wetzel und Nino Terjung. (Bild: Natalie Färber)

Philipp Büning: Für meine Kunden soll der Einkauf bei Philipp ein Erlebnis mit ganz besonderem Service sein. (Bild: Natalie Färber)

Lisa Wetzel: Unsere Wurstproduktion muss mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik verzahnt werden, um die Wertschöpfungskette zu optimieren. (Bild: Natalie Färber)

Dr. Nino Terjung: Seit zwei Jahren bin ich unter anderem bei der Beratung von Fleischfirmen voll in meinem Element. Das war nicht unbedingt vorhersehbar. Erst während der Lehre hat mich so richtig der Ehrgeiz gepackt, und dem Meisterbrief folgten Studium und Promotion, was die Grundlage für meine heutige Arbeit bildet. (Bild: Natalie Färber)

Entspannte Atmosphäre herrschte beim Filmdreh in der Produktion von Börner-Eisenacher. (Bild: Natalie Färber)

Jurysitzung zum Förderpreis der Fleischwirtschaft im Verlagshaus der dfv Mediengruppe in Frankfurt am Main. (Bild: jus)

Konzentriert ging es beim Treffen der Fachjury zu. Hier im Bild (von links) Prof. Dr. Matthias Upmann von der(Hochschule Ostwestfalen-Lippe) und Dr. Fredi Schwägele (Max-Rubner-Institut). (Bild: jus)

Jurysitzung zum Förderpreis der Fleischwirtschaft im Verlagshaus der dfv Mediengruppe in Frankfurt am Main. (Bild: jus)

Heißen herzlich Willkommen zum Meat Vision Day: Renate Kühlcke und Jörg Schiffeler (Bild: Natalie Färber)

Heißen ebenfalls herzlich Willkommen im Portalhaus der Messe Frankfurt: Eva Haegelen und Thomas Wulff von der dfv Mediengruppe. (Bild: Natalie Färber)

Fördern junge Talente: Ralf Langer (links) und Ralph Dausch (Kaufland Fleischwaren) freuen sich auf einen Tag mit Denkanstößen. (Bild: Natalie Färber)

K+G Wetter unterstützt den Förderpreis der Fleischwirtschaft von Anfang an. Hier im Bild Geschäftsführender Gesellschafter Andreas Wetter (2.v.r.) mit seinem Team. (Bild: Natalie Färber)

Inga und Michael (rechts) Ebert aus Frankfurt am Main mit Peter Schulte. (Bild: Natalie Färber)

Das Team Regiowelt, Familie Kurrat, fördert junge Talente. (Bild: Natalie Färber)

Starke Partner (von links): Messe-Chef Wolfgang Marzin, Geschäftsführer Sönke Reimers (dfv Mediengruppe) und Michael Boddenberg (MdL), Chef der Frankfurter Fleischer-Fachschule J. A. Heyne sowie Zentrag-Aufsichtsratvorsitzender. (Bild: Natalie Färber)

Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt GmbH (Bild: Felix Holland)

Geschäftsführer Sönke Reimers von der dfv Mediengruppe, in der afz und „Fleischwirtschaft“ erscheinen. (Bild: Felix Holland)

Katharina und Sebastian Kiwitz von Datameat und Kira unterstützen den Förderpreis der Fleischwirtschaft. (Bild: Natalie Färber)

Renate Kühlcke führte durch den Tag gemeinsam mit ... (Bild: Felix Holland)

... Jörg Schiffeler (Bild: Natalie Färber)

Jan Thomas von NKF Media gab einen Überblick über die Start-up-Szene, die sich mit dem Thema Essen und Fleisch im Besonderen beschäftigt. (Bild: Felix Holland)

Omas Kraftbrühe als Superfood: die Köpfe des Start-ups „Bone Brox“. (Bild: Felix Holland)

Michael Museth aus Kopenhagen stellte das Butcher’s Manifesto vor. Es vereint handwerklich arbeitende Metzger aus verschiedenen Ländern der Welt in ihren Bemühungen um die Bewahrung traditioneller Techniken, natürlicher Zutaten und dem Respekt vor dem Tier. (Bild: Felix Holland)

Richard David Precht zog eine Parallele zwischen Fleisch aus der Petrischale und selbstfahrenden Autos. Beidem sagte der Philosoph einen Siegeszug voraus, der die bisherigen Konsummuster auf den Kopf stellt. (Bild: Felix Holland)

Die Macher von „Grillido“ erhielten im Jahr 2015 den „Förderpreis der Fleischwirtschaft“. (Bild: Natalie Färber)

afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler im Gespräch mit den „Start-uppers“ der Branche. (Bild: Felix Holland)

Die Ideen und Ansichten des Philosophen Precht und der Jung-Unternehmer boten reichlich Diskussionsstoff für die Pausen. (Bild: Felix Holland)

Einen kritischen Diskurs über die Darstellung der Fleischwirtschaft in den Medien wagten die Moderatoren Renate Kühlcke und Jörg Schiffeler mit den Publikumsjournalisten vom Hessischen Rundfunk, dem „Spiegel“ und der „NOZ“. (Bild: Felix Holland)

Philipp Ehlert gehörte zu den stolzen Sponsoren des „Förderpreises der Fleischwirtschaft“. (Bild: Natalie Färber)

Philipp Ehlert gehörte zu den stolzen Sponsoren des „Förderpreises der Fleischwirtschaft“. (Bild: Natalie Färber)

Auch der Genuss und der kollegiale Austausch kamen nicht zu kurz beim „Meat Vision Day“ in Frankfurt. (Bild: Felix Holland)

Das ist Europa (von links): Deutsch-belgische Freundschaft zwischen Christian Schnücke (dfv Mediengruppe), Martina Nober (Vlam- Belgian Meat Office) und afz-/Fleischwirtschaft Marketing Managerin Eva Haegelen. (Bild: Natalie Färber)

Laudator Michael Boddenberg (MdL, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion) unterstrich die Bedeutung des Förderpreises: Authentische Menschen sprechen zu lassen sei ein positives Stück Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten des akuten Fachkräftemangels in der Fleischwirtschaft. (Bild: Felix Holland)

Stilvolle Ehrung für die Nachwuchstalente der Branche: Die Sieger des Wettbewerbs um den „Förderpreis der Fleischwirtschaft“ mit den Chefredaktionen und Sponsoren. (Bild: Felix Holland)

Im Portalhaus der Messe Frankfurt traf sich die Fleischwirtschaft und wagte den Blick in Richtung Zukunft. (Bild: Felix Holland)

Die Teilnehmer freuten sich auf hochkarätige Redner und spannende Diskussionen rund um die Themen Fleisch, Verarbeitung und Konsum sowie auf innovative Start-up-Ideen. (Bild: Felix Holland)

Die Auszeichnung der jungen, engagierten Branchentalente mit dem Förderpreis gab dem Branchentag den würdigen Abschluss. (Bild: Felix Holland)

Mecklenburg-Vorpommerns Landesinnungsmeister Hans-Christian Ockens im Gespräch mit der stellvertretenden afz-Chefredakteurin Sandra Sieler. (Bild: Felix Holland)

Wolfgang Hammer (Metro) im Gespräch mit DFV-Geschäftsleiter Dr. Reinhard von Stoutz, Carolin Bukofzer (Metro) und Jörg Schiffeler (afz). (Bild: Felix Holland)

Oberlecker - Das Start-up aus Mecklenburg-Vorpommern. (Bild: Felix Holland)

Der Super Meat Boy Harm Böckmann. (Bild: Felix Holland)

Voller Saal im Portalhaus der Messe Frankfurt zum Meat Vision Day. (Bild: Felix Holland)

Fleischsommelier Christoph Grabowski (Bild: Natalie Färber)

Förderpreisträger 2015: Grillido. Heute ein Start-up-Unternehmen. (Bild: Natalie Färber)

Das Grillido-Team. (Bild: Natalie Färber)

Fachsimpeln unter Wissenschaftlern (von links): Dr. Nino Terjung (DIL) und Prof. Dr. Herbert Weber (ehemals Beuth-Hochschule). (Bild: Natalie Färber)

Eine Hommage an Omas Kraftbrühe: Das Berliner Start-Up Bone Brox. (Bild: Natalie Färber)

Im angesagten Berliner Bezirk Prenzlauer Berg bietet der erste Pop-Up-Store „Brox – The Original Superfood“ an. Das Produkt: eine nährstoffreiche Knochenbrühe. Ganz wie zu Großmutters Zeiten. (Bild: Natalie Färber)

„Über Sie wird ein Sturm hinwegfegen.“ Richard David Precht zeichnete beim „Meat Vision Day“ in Frankfurt am Main ein drastisches Bild für die Zukunft des Fleischkonsums. Angesichts des prognostizierten Bevölkerungswachstums bis zum Jahr 2050 auf 9,7 Mrd. Menschen bräuchten wir zwei Erden, um den Bedarf an Fleisch zu decken – ökologischer Wahnsinn.Statt aber immer mehr Tiere zu mästen und zu schlachten sieht der Philosoph und Publizist die Lösung eher im Fleisch aus der Petrischale, kultiviert aus Rinderzellen. Binnen kurzer Zeit werde dieses Verfahren für jeden erschwinglich sein, als erstes wohl „für die SUV-fahrenden Ökostrom-Kunden am Prenzlauer Berg“, schmunzelte Precht. Da könnten Land- und Fleischwirtschaft nicht konkurrieren, vor allem ethisch und ökologisch nicht.Während einer Übergangszeit sieht der Denker zwar noch Perspektiven für Edles aus der „Fleisch-Boutique“, doch langfristig mache das „Kulturfleisch“ die Nutztierhaltung überflüssig. „Wenn Sie damit aufwachsen, können Sie sich nicht gar mehr vorstellen, dass ein mal Tiere getötet wurden“, verdeutlichte Precht mit Blick auf den rasanten Einzug der Smartphones in unsere Lebenswelt.Der Siegeszug vom Fleisch aus der Petrischale bedeute aber keineswegs das Ende der Wurstkultur. Nur der Rohstoff werde sich ändern. „Warum sollte sich das edle deutsche Handwerk nicht in edle deutsche Technologie transformieren?“, so der Autor des Buchs „Tiere denken“.Den Jungunternehmern und Start-ups der Fleischbranche wurde aber nicht bang angesichts dieser Zukunftsvision. Förderpreisträger Philipp Büning etwa sieht sich ohnehin jenseits der Massenware: „Der Erlebniseinkauf, das ist unser Thema.“