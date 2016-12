McDonald's Uber liefert Burger

Foto: McDonald's McDonald's testet Delivery per UberEats.

Ab 2017 will McDonald’s in drei Testmärkten in Florida Home Delivery per UberEats anbieten.

Nach Informationen der Chicago Tribune geht es um etwa 200 Restaurants in den Städten Orlando, Tampa und Miami. Demnach sollen die Tests bereits