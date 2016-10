Lateinamerika Kuba baut die Fleischproduktion aus

Foto: Carl-Ernst Stahnke / pixelio.de Gran Teatro in Havanna.

Themenseiten zu diesem Artikel: Lateinamerika

Guatemala erklärt sich für frei von der klassischen Schweinepest, Paraguay strebt diese Ziel ebenfalls an. Spanien darf seit Mitte August gekühltes Schweinefleisch nach Mexiko einführen. Brasilien strebt eine Neuaufstellung bei der Struktur der Exportzielmärkte an und Chile wirbt in China.

Brasilien: Weniger abhängig von RusslandNach Angaben des Verbandes der brasilianischen Produzenten von tierischen Proteinen (Asociaci