Lateinamerika Impfprogramm in Peru erfolgreich

Foto: Pixabay Peruanische Folklore

Themenseiten zu diesem Artikel: Lateinamerika

Brasilien lieferte im August mengenmäßig einen Rekordwert an Rindfleisch in die EU. Uruguay verzeichnet ein Wachstum bei den Rinderschlachtungen, Paraguay sieht noch Steigerungspotenzial für seine Geflügelproduktion. In Chile gingen Rind- und Geflügelfleischproduktion zurück, aus Argentinien dürfen nur noch zwölf Betriebe Rindfleisch nach Chile liefern.

Argentinien - Erholung trotz RückschlagNach einem Systemaudit durch die chilenischen Behörden dürfen künftig nur zwölf