Konzernspaltung Neue Metro startet

Foto: Metro

Viele Monate hat der Düsseldorfer Handelskonzern auf diesen Tag hingearbeitet, mit Beginn des Börsenhandels in Frankfurt am Main ist die neue Metro-Gesellschaft nun an der Börse angekommen. Metro-Chef Olaf Koch hat um 9:00 Uhr den neuen Lebensmittelkonzern um Metro Cash & Carry sowie Real aufs Parkett geschickt.

Das Düsseldorfer Registergericht hat die Eintragung ins Handelsregister trotz anhängiger Aktionärsklagen vorgenommen. Seit heute werden