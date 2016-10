JBT Corporation Tipper Tie wechselt Eigentümer

Die JBT Corporation, ein globaler Anbieter von Technologielösungen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, will die Tipper Tie Inc. von Dover übernehmen.

JBT und Dover gaben Anfang Oktober bekannt, dass entsprechende Vereinbarung unterzeichnet wurde. Der Kaufpreis soll 160 Mio. US-Dollar betragen, die Transaktion im vierten Quartal 2016 erfolgen – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.



Tipper Tie ist ein weltweiter Anbieter von Verarbeitungs- und Clipmaschinen. Die Produktpalette beinhaltet Feinzerkleinerer für emulgierte Produkte sowie eine komplette Clipmaschinen-Linie vom Tischgerät bis hin zu vollautomatischen Highspeed-Systemen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Apex, North Carolina (USA), hat vier Produktionsstandorte auf der ganzen Welt.



1994 übernahm Tipper Tie die Firma Technopack in Glinde bei Hamburg, mit der Übernahme des in der Schweiz ansässigen Unternehmens Alpina im Jahr 2000 wuchs die Gruppe weiter. Seit 1981 ist Tipper Tie ein Teil der Dover Corporation und gehört derzeit zur Sparte „Refrigeration & Food Equipment“.