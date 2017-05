Handel mit Schweinefleisch Den Deutschen auf den Fersen

Foto: pavel1964 / fotolia.com Die Fleischexporteure der EU folgen den deutschen Anbietern von Schweinefleisch in die Welt auf den Füßen - Die Spanier sind den Kollegen aus Deutschland bereits dicht auf den Fersen.

Deutsche Drittlandsausfuhr von Schweinefleisch bleibt im Januar und Februar knapp unter dem Vorjahresniveau - Die spanischen Anbieter steigern ihren Weltmarktabsatz dagegen um gut ein Drittel und liegen nun fast gleichauf mit der deutschen Konkurrenz - Gesamter EU-Schweinefleischexport übertraf das Vorjahresergebnis um gut zwölf Prozent.

Die meisten Schweine in der Europäischen Union werden bereits in Spanien gehalten, und nun schicken sich die Iberer an, Deutschland die Spitzenpo