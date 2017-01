Grüne Woche 2017 Tickets für die Messe online buchen

Auch für die anstehende Internationale Grüne Woche (IGW) bietet die Messe Berlin wieder die Möglichkeit, bereits vorab Eintrittskarten online im Ticket-Shop zu bestellen und zu Hause auszudrucken.

Außerdem können sich die Besucher ihr Ticket auf das eigene mobile Endgerät laden. Bei den Öffnungszeiten und Eintrittskarten bietet die Messe Berlin nach eigenen Angaben viele Varianten für den geplanten oder spontanen Messebesuch.Geöffnet ist die bedeutendste Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau vom 20. bis zum 29. Januar täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr, am 27. Januar, dem „Langen Freitag“, sogar von 10 Uhr bis 20 Uhr.Die Tageskarte kostet 14 Euro; Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Ermäßigte Karten für Schüler und Studenten sind für 10 Euro erhältlich und erstmals an beiden Sonntagen für nur 5 Euro. Außerdem gibt es von Montag bis Freitag eine „Happy Hour-Karte“ für 10 Euro, die ab 14 Uhr gilt, aber nicht am Samstag und Sonntag. Die Familienkarte ist nach Messeangaben für maximal zwei Erwachsene und drei Kinder bis 14 Jahre gedacht und kostet 29 Euro.Das Sonntagsticket für 10 Euro ist nur an einem der beiden Grüne Woche-Sonntage gültig. Die Sonntage eignen sich dem Veranstalter zufolge besonders für Familien. Gruppen ab zwanzig Personen zahlen für die Tageskarte je 12 Euro, Schülergruppen mit Schulbescheinigung 4 Euro pro Schüler. Die Grüne Woche-Dauerkarte ist für 42 Euro erhältlich.Weblink zum Ticketshop