Fusion „Gemeinsam sind wir stark“

Foto: ew Der Vorstand der neuen Innung Lahn-Dill mit den Gästen der Gründungsversammlung.

Ab 1. Januar 2018 gibt es die Fleischerinnungen Wetzlar und Dillenburg nicht mehr. Was sich seit mehreren Jahren angedeutet und in den vergangenen Monaten verstärkt als Notwendigkeit herauskristallisiert hatte, wurde nun in einer gemeinsamen Innungsversammlung vollzogen: die Fusion der bisher selbstständigen Innungen Dillenburg und Wetzlar zu der neuen, das gesamte Kreisgebiet umfassenden Fleischerinnung Lahn-Dill.

