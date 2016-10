EU-Schlachtschweinemärkte Notierungen entwickeln sich uneinheitlich

Foto: rh Schweinehälften im Gelsenkirchener Schlachthof.

Der Rückgang der Schlachtschweinepreise in Deutschland und in einigen Nachbarländern ist erst einmal zum Stillstand gekommen. Die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) konnte am 26. Oktober ihre Leitnotierung auf dem Vorwochenniveau von 1,52 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht (SG) stabil halten.

Die Lage am Schlachtschweinemarkt entwickle sich zusehends ausgeglichener, so dass trotz der Androhung von Hauspreisen durch einige große Schlac