Bundesleistungswettbewerb 2016 Deutschland sucht die Besten

Foto: DFV Um diese Trophäen wird beim Bundesleistungswettbewerb gekämpft.

Themenseiten zu diesem Artikel: Bundesleistungswettbewerb Fleischerjugend Fleischerhandwerk

Am 21. und 22. November 2016 treten in den Räumen der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule in Freiburg die besten Nachwuchskräfte aus den Ausbildungsgängen Fleischer/Fleischerin und Fleischerei-Fachverkäufer/Fleischerei-Fachverkäuferin beim Bundesleistungswettbewerb der Fleischerjugend gegeneinander an.