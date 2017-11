Agritechnica Leitmesse startet am Sonntag

2.800 Aussteller aus 53 Ländern auf dem Messegelände in Hannover – „Green Future – Smart Technology“.

Mit einer hervorragenden Ausstellerbeteiligung startet am an diesem Sonntag die internationale Leitmesse für Landtechnik, die Agritechnica 2017. Vom 12. bis 18. November ist das Messegelände in Hannover Anziehungspunkt für die globale Landwirtschaft. Nach Angaben des Veranstalters DLG ( Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft ) ist das Messegelände in Hannover ausgebucht.In dem Anmeldeergebnis kommen die zunehmend globale Verflechtung der gesamten Agrarbranche sowie die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft zum Ausdruck. Sie ist Zukunft und nimmt die Schlüsselrolle bei der Ernährung der zunehmenden Weltbevölkerung ein. Die DLG rechnet mit einem hohen Interesse und erwartet wiederum mehr als 400.000 Besucher, darunter rund 100.000 aus dem Ausland.Effizienter und Ressourcen schonender produzieren, das sind die Herausforderungen für die Landwirte, und dafür leistet die Landtechnik einen wesentlichen Beitrag. Dabei müssen Fortschritte in der landwirtschaftlichen Produktion und den Produktionsmethoden sowie ihre gesellschaftliche Bewertung im Kern übereinstimmen.Für die Landwirtschaft besteht eine große Herausforderung darin, sich mit der gesellschaftlichen Akzeptanz der modernen Landwirtschaft auseinanderzusetzen, akzeptierte Lösungen zu entwickeln und diese in die eigene Betriebsstrategie zu integrieren. Eine Chance für den Dialog mit der Gesellschaft sind auch die landtechnischen Innovationen, die in großem Maße zu einer Umwelt und Ressourcen schonenden Landbewirtschaftung beitragen.

Digitalisierung mit zunehmender Bedeutung

Der Trend zur weiteren Automatisierung von Prozessen, verbunden mit intelligenten Datenmanagement-Systemen zur Optimierung der Regelung und Steuerung von Maschinen, Logistik, Dokumentation, Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit, schreitet in der Landwirtschaft voran.Analog zur Industrie 4.0 gewinnen auch die Digitalisierung und Vernetzung der Wertschöpfungskette in der Landwirtschaft zunehmende Bedeutung. Cloud Computing und Big Data sind feste Begriffe geworden. Auf der Agritechnica zeigen die Hersteller vielfältige Lösungen.Informationen zu Tickets und Öffnungszeiten finden Sie hier