Preispolitik Konsens beugt Polemik vor

Mitte Mai waren 600 Gramm BBQ-Nackensteak für 1,99 Euro im Angebot, was einem Kilopreis von 3,32 Euro entspricht. „Von preisWERT kann bei diesem Angebot sicher keine Rede sein“ postete ein empörter User auf Facebook und machte seinem Ärger mit sachlichen Argumenten, aber auch mit polemischen Anschuldigungen Luft. Bis zum Redaktionsschluss Ende Mai gefiel über 56.000 Usern der Beitrag, fast 4.000 haben ihn kommentiert und über 18.000 Mal wurde er geteilt.



Der genannte Facebook-Nutzer folgert angesichts der Kosten von Marinade und Verpackung, Transport und sonstigen Logistik- und Dienstleistungskosten sowie der Marge des Discounters, dass solches Fleisch nur „billigster Dreck“ sein könne. Obwohl der Kritiker gleichzeitig von Antibiotika-Schnitzeln spricht und den Verantwortlichen des Discounters „eitrige Pusteln“ wünscht, hat Aldi Süd wegen Verletzung der Netiquette zunächst nicht auf den Post reagiert. Erst anderthalb Wochen später teilt die PR-Abteilung mit, dass man um die Aufgabe wisse, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Die gelte auch für den Umgang mit Tieren.



(Bild: Thomas Fedra) Mehr zum Thema Preispolitik Aldi-Billigfleisch in der Kritik

Beim Umgang mit Menschen und Tieren sowie mit Fakten und Meinungen können alle Beteiligten sicher noch dazulernen. So erntete der Aldi-Kritiker auf Facebook zwar viel Zuspruch in der Sache, aber auch deutlichen Widerspruch für die teils beleidigende Wortwahl. Und wenn viele andere User zu recht darauf verweisen, dass Familien mit niedrigen Einkommen auf günstige Angebote angewiesen sind, sollten sie nicht vergessen, dass „billiges Fleisch“ kein Grundrecht ist und teure Grills gerade einen regelrechten Boom erleben.Aldi verweist zwar auf die Mitarbeit in der Initiative Tierwohl, klärte aber nicht darüber auf, wie sich ein solches Angebot bei gleichzeitigem Verkaufsverbot unter Einstand darstellen lässt. Nutzt der Discounter Marktmacht oder Mischkalkulation, um seinen Verkaufserfolg mit Massenware zu festigen? Arbeitet er mit Lockvogelangeboten, um die Verbraucher in seine Läden zu holen? Oder sind es Effizienz, riesige Einkaufsmengen und mariniertes Fleisch aus preiswerter TK-Ware vom letzten Winter? Diese Dinge lassen sich eben nicht so leicht und verständlich erklären. Vielleicht aber will der überwiegende Teil der Verbraucher die Details auch gar nicht so genau wissen und lieber sein Nackensteak weiter günstig einkaufen.„Jeder Wahnsinn hat seine Website“, spitzte der an der TU Berlin lehrende Medienwissenschaftler Prof. Dr. Norbert Bolz auf dem Verbandstag von BVDF und VDF die Situation übergreifend zu, als der oben genannten Shitstorm noch nicht viral war. Vor welchen Herausforderungen dadurch professionelle Information von Journalisten, aber auch von Unternehmens- und Verbandsvertretern, in Zeiten von Fake News und Social Media stehen, haben die meisten Vertreter dieser Gruppen noch gar nicht realisiert. Dass es ohne Kommunikation und Konsensfindung nicht geht, verdeutlichte Dr. Detlef Horn auf selbiger Tagung anhand der Arbeit an den Leitsätzen, die von allen Beteiligten aktive Mitarbeit und Bereitschaft am Konsens verlange. Die Verantwortung des Handels bei der Konsensfindung ist auch dabei hoch und kann durchaus noch weiter gestärkt werden.