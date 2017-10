Branchentreff Die Süffa hat sich großartig entwickelt

Aber sogar am Sonntag, als dichtes Gedränge herrschte, gaben sich der baden-württembergische Fleischer-Verband und die Stuttgarter Messegesellschaft nur verhalten-optimistisch: „Selbst wenn wir ein Plus bei den Besucherzahlen verzeichnen, halten wir einen Vergleich zum Vorjahr für nicht legitim“, hieß es. Schließlich war der Termin für die Fachmesse etwas verkürzt worden: Man verzichtete auf den kompletten Dienstag, bot den Meisterbetrieben, ihren Familien und Mitarbeitern stattdessen den Samstag ab 13 Uhr an. Weitere Neuheiten im diesjährigen Konzept: 20 Prozent mehr Fläche auf nur noch einer Ebene – für barrierefreies Flanieren.



Das Süffa-Dorf wurde erstmals über die komplette Messelandschaft verteilt. Auf der Bühne für Trends und Neues gab es Vorführungen, Workshops und Vorträge. Neuheiten setzten Aussteller auf der separaten Praxis-Bühne in Szene. Die jedes Mal mit Spannung erwarteten Qualitätswettbewerbe für Fleischwaren verzeichneten stabile Teilnehmerzahlen. Die Prüfer attestierten eine hervorragende Qualität und registrierten nur wenige Ausreißer. Während der Fingerfood-Wettbewerb mit vielen gelungenen Häppchen aufwartete, wäre dem Platten- und Nachwuchs-Plattenwettbewerbe künftig wieder ein stärkerer Zuspruch zu wünschen. Das lässt sich mit frühzeitigen Werbemaßnahmen sicherlich realisieren.



(Bild: mm) Mehr zum Thema Süffa Fleischer im Aufbruch

Impressionen von der Süffa 2017: Messehallen, Maschinen & Menschen

(Bild: Messe Stuttgart)

Egeler ist „Persönlichkeit des Jahres“. Preisträger Günther Egeler mit Ehefrau Christine und den Chefredakteuren Renate Kühlcke (links) und Jörg Schiffeler (rechts). (Bild: Thomas Wagner)

Der Veranstalter zählte 8.700 Besucher in die Messehallen. (Bild: mm)

Das Stuttgarter Messegelände aus der Vogelperspektive. (Bild: Messe Stuttgart)

Die Auszeichnung „Persönlichkeit des Jahres“ wurde erstmals im Rahmen des Süffa - Gala-Abends auf dem Stuttgarter Messegelände verliehen (Bild: Messe Stuttgart)

Günther Egeler (Mitte) bedankt sich bei Kurt Matthes für die Laudatio. (Bild: jus)

(Bild: dfv)

Gewinner des Stuttgarter Rössles und Gesamtsieger der SÜFFA-Qualitätswettbewerbe: Metzgerei Schneider aus Pliezhausen. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

Appetizer zur Süffa-Gala. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

Der Landesinnungsverband Baden-Württemberg ehrt den diesjährigen Landessieger der Fleischer Johannes Bächtle (Mitte) zur Süffa-Gala. (Bild: jus)

Landessieger in Baden-Württemberg: Johannes Bächtle. (Bild: Thomas Wagner)

Cool, oder? Der Mini (Bild: jus)

Cool, oder? Der Mini steht den Siegern des Landesleistungswettbewerbs des Fleischerhandwerks in Baden-Württemberg für ein Jahr zur Verfügung. (Bild: jus)

Hingucker: Der Mini steht den Siegern des Landesleistungswettbewerbs des Fleischerhandwerks in Baden-Württemberg für ein Jahr zur Verfügung. (Bild: jus)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: mm)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: mm)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

Stimmungsvoller Abend: Die Süffa-Gala. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

Beim Berufsschulwettbewerb glänzte der Nachwuchs mit viel Qualität und Fantasie. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: mm)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

Das Stuttgarter Messegelände aus der Vogelperspektive (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

Moderierten den Unternehmerpreis von afz und Fleischwirtschaft: Renate Kühlcke und Jörg Schiffeler. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

Begehrter Preis: Das Stuttgarter Rössle (Bild: Messe Stuttgart)

Begehrte Trophäe: Der Innovationspreis der Süffa. (Bild: Messe Stuttgart)

Die Urkunden warten auf die glücklichen Gewinner. (Bild: Messe Stuttgart)

Appetizer (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Das Team der Messe Stuttgart um Projektleiterin Sophie Stähle (2.v.r.). (Bild: Messe Stuttgart)

Obermeister Thomas Mezger mit Gästen. (Bild: Messe Stuttgart)

Familie Egeler (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Kurt Mathes, Gabriele Sorg und Harald Hohl. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team Moguntia um Geschäftsführer Robert Huber (2.v.r.). (Bild: Messe Stuttgart)

Familie Schneider (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team App & Eat (Bild: Messe Stuttgart)

Die Spitze des baden-württembergischen Fleischerhandwerks mit DFV-Präsident Herbert Dohrmann (links). (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Michael Spitzauer und Barbara Zinkl von der Ersten Bayerischen Fleischerschule aus Landshut. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Zentrag-Team mit Süffa-Dorf Bürgermeister Peter Salchow (rechts). (Bild: Messe Stuttgart)

Netzwerker im Fleischerhandwerk: Gabriele Girrbach vom LIV Baden-Württemberg und Lars Bubnick vom LIV Bayern. (Bild: Messe Stuttgart)

Landesinnungsmeister und Messechef im Fachgespräch (von links): Joachim Lederer und Ulrich Kromer von Baerle. (Bild: Messe Stuttgart)

Danke an die Technik. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg: Joachim Lederer. (Bild: Messe Stuttgart)

Moderatorin Steffi Renzi im Gespräch mit Ehren-Landesinnungsmeister Kurt Matthes. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Das Team „Kingcut“ (Afino) erhält den Süffa-Innovationspreis für eine halbautomatische Schärfmaschine. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team „App&Eat“ gewinnt den Süffa-Innovationspreis im Bereich Marketing und Konzeption für den Verkauf. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team des Vereins „Fleischerhandwerk – wir sind anders e.V.“ erhält von der Jury einen Sonderpreis. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team des Vereins „Fleischerhandwerk – wir sind anders e.V.“ erhält von der Jury einen Sonderpreis. (Bild: Messe Stuttgart)

Ein Danke an die Band. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Werner Häfele (links) im Gespräch. (Bild: Messe Stuttgart)

Zwischen Fachsimpeln und Smalltalk. (Bild: Messe Stuttgart)

DFV-Vizepräsidentin Nora Seitz und Wolfgang Herbst, stellvertretender Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg. (Bild: Messe Stuttgart)

Fleischwirtschaft-Chefredakteurin Renate Kühlcke leitet über zum Unternehmerpreis von afz und Fleischwirtschaft... (Bild: Messe Stuttgart)

...afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler stellt die Auswahlkriterien für die Berufung der „Persönlichkeit des Jahres“ vor. (Bild: Messe Stuttgart)

Ehren-Landesinnungsmeister Kurt Matthes hält die Laudatio auf die „Persönlichkeit des Jahres 2017“. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Thomas Wagner)

Egeler ist „Persönlichkeit des Jahres“. Preisträger Günther Egeler mit Ehefrau Christine und den Chefredakteuren Renate Kühlcke (links) und Jörg Schiffeler (rechts). (Bild: Thomas Wagner)

Waffelbäcker bei der Arbeit. (Bild: Messe Stuttgart)

Glücklicher Sieger: Das Team von „App&Eat“. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team afz & Fleischwirtschaft mit Prof. Dr. Herbert Weber (2.v.l.). (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Glücklicher Landessieger: Johannes Bächtle. (Bild: Messe Stuttgart) (Bild: Messe Stuttgart)

Egeler ist „Persönlichkeit des Jahres“. Preisträger Günther Egeler mit Ehefrau Christine und den Chefredakteuren Renate Kühlcke (links) und Jörg Schiffeler (rechts). (Bild: Thomas Wagner)

Der Veranstalter zählte 8.700 Besucher in die Messehallen. (Bild: mm)

Das Stuttgarter Messegelände aus der Vogelperspektive. (Bild: Messe Stuttgart)

Die Auszeichnung „Persönlichkeit des Jahres“ wurde erstmals im Rahmen des Süffa - Gala-Abends auf dem Stuttgarter Messegelände verliehen (Bild: Messe Stuttgart)

Günther Egeler (Mitte) bedankt sich bei Kurt Matthes für die Laudatio. (Bild: jus)

(Bild: dfv)

Gewinner des Stuttgarter Rössles und Gesamtsieger der SÜFFA-Qualitätswettbewerbe: Metzgerei Schneider aus Pliezhausen. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

Appetizer zur Süffa-Gala. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

Der Landesinnungsverband Baden-Württemberg ehrt den diesjährigen Landessieger der Fleischer Johannes Bächtle (Mitte) zur Süffa-Gala. (Bild: jus)

Landessieger in Baden-Württemberg: Johannes Bächtle. (Bild: Thomas Wagner)

Cool, oder? Der Mini (Bild: jus)

Cool, oder? Der Mini steht den Siegern des Landesleistungswettbewerbs des Fleischerhandwerks in Baden-Württemberg für ein Jahr zur Verfügung. (Bild: jus)

Hingucker: Der Mini steht den Siegern des Landesleistungswettbewerbs des Fleischerhandwerks in Baden-Württemberg für ein Jahr zur Verfügung. (Bild: jus)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: mm)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: mm)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

Stimmungsvoller Abend: Die Süffa-Gala. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

Beim Berufsschulwettbewerb glänzte der Nachwuchs mit viel Qualität und Fantasie. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: mm)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

Das Stuttgarter Messegelände aus der Vogelperspektive (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: dfv)

(Bild: Messe Stuttgart)

Moderierten den Unternehmerpreis von afz und Fleischwirtschaft: Renate Kühlcke und Jörg Schiffeler. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: dfv)

Begehrter Preis: Das Stuttgarter Rössle (Bild: Messe Stuttgart)

Begehrte Trophäe: Der Innovationspreis der Süffa. (Bild: Messe Stuttgart)

Die Urkunden warten auf die glücklichen Gewinner. (Bild: Messe Stuttgart)

Appetizer (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Das Team der Messe Stuttgart um Projektleiterin Sophie Stähle (2.v.r.). (Bild: Messe Stuttgart)

Obermeister Thomas Mezger mit Gästen. (Bild: Messe Stuttgart)

Familie Egeler (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Kurt Mathes, Gabriele Sorg und Harald Hohl. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team Moguntia um Geschäftsführer Robert Huber (2.v.r.). (Bild: Messe Stuttgart)

Familie Schneider (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team App & Eat (Bild: Messe Stuttgart)

Die Spitze des baden-württembergischen Fleischerhandwerks mit DFV-Präsident Herbert Dohrmann (links). (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Michael Spitzauer und Barbara Zinkl von der Ersten Bayerischen Fleischerschule aus Landshut. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Zentrag-Team mit Süffa-Dorf Bürgermeister Peter Salchow (rechts). (Bild: Messe Stuttgart)

Netzwerker im Fleischerhandwerk: Gabriele Girrbach vom LIV Baden-Württemberg und Lars Bubnick vom LIV Bayern. (Bild: Messe Stuttgart)

Landesinnungsmeister und Messechef im Fachgespräch (von links): Joachim Lederer und Ulrich Kromer von Baerle. (Bild: Messe Stuttgart)

Danke an die Technik. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg: Joachim Lederer. (Bild: Messe Stuttgart)

Moderatorin Steffi Renzi im Gespräch mit Ehren-Landesinnungsmeister Kurt Matthes. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Das Team „Kingcut“ (Afino) erhält den Süffa-Innovationspreis für eine halbautomatische Schärfmaschine. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team „App&Eat“ gewinnt den Süffa-Innovationspreis im Bereich Marketing und Konzeption für den Verkauf. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team des Vereins „Fleischerhandwerk – wir sind anders e.V.“ erhält von der Jury einen Sonderpreis. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team des Vereins „Fleischerhandwerk – wir sind anders e.V.“ erhält von der Jury einen Sonderpreis. (Bild: Messe Stuttgart)

Ein Danke an die Band. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Werner Häfele (links) im Gespräch. (Bild: Messe Stuttgart)

Zwischen Fachsimpeln und Smalltalk. (Bild: Messe Stuttgart)

DFV-Vizepräsidentin Nora Seitz und Wolfgang Herbst, stellvertretender Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg. (Bild: Messe Stuttgart)

Fleischwirtschaft-Chefredakteurin Renate Kühlcke leitet über zum Unternehmerpreis von afz und Fleischwirtschaft... (Bild: Messe Stuttgart)

...afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler stellt die Auswahlkriterien für die Berufung der „Persönlichkeit des Jahres“ vor. (Bild: Messe Stuttgart)

Ehren-Landesinnungsmeister Kurt Matthes hält die Laudatio auf die „Persönlichkeit des Jahres 2017“. (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Thomas Wagner)

Egeler ist „Persönlichkeit des Jahres“. Preisträger Günther Egeler mit Ehefrau Christine und den Chefredakteuren Renate Kühlcke (links) und Jörg Schiffeler (rechts). (Bild: Thomas Wagner)

Waffelbäcker bei der Arbeit. (Bild: Messe Stuttgart)

Glücklicher Sieger: Das Team von „App&Eat“. (Bild: Messe Stuttgart)

Das Team afz & Fleischwirtschaft mit Prof. Dr. Herbert Weber (2.v.l.). (Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

(Bild: Messe Stuttgart)

Glücklicher Landessieger: Johannes Bächtle. (Bild: Messe Stuttgart)

„Das neue Konzept wurde hervorragend angenommen. Initiatoren des beliebten Branchentreffs können sich also zufrieden zurücklehnen.“ Monika Mathes, afz-Redakteurin Teilen

Bereits am halben Samstag verzeichnete die Messe einen starken Auftakt und begrüßte neben dem Publikum aus dem Großraum Stuttgart bemerkenswert viele Fleischerfamilien, die sich von weiter her auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht hatten. Rund 250 Aussteller freuten sich über ausführliche Kundengespräche, waren überrascht über die prima Frequenz.Der starke Sonntag toppte den Samstag erwartungsgemäß. Auch wenn am Montag der Tag der Metzgerfrauen und der Berufsschulwettbewerb mit knapp 50 Teams im Fokus stand: Allen drei Süffa-Tagen bescheinigten die Verantwortlichen eine sehr hohe Besucherqualität. Die Messeleitung ermittelte, dass ein gutes Drittel der Angereisten zur Geschäfts- und Unternehmensleitung im Fleischerhandwerk zählt und damit maßgebliche Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen trifft.Insgesamt versprüht das Fleischerhandwerk Optimismus und Aufbruchstimmung. Während 2015 nur 32 Prozent mit konkreten Investitionsabsichten kamen, wollen jetzt 40 Prozent Geld für ihre Betriebe aufwenden – vor allem für Arbeits- und Betriebstechnik sowie die Laden-Einrichtung.Das Fleischerhandwerk stellte mit 71 Prozent erneut die größte Gruppe, zwölf Prozent kamen aus dem Catering, zehn Prozent aus der fleischverarbeitenden Industrie. Alle konnten sich in Stuttgart wie üblich über Rohstoffe, Maschinen, Berufskleidung und Dienstleistungen informieren. Speziell die Fachgeschäftsinhaber sind im Wettbewerb zu Bäckern oder klassischer Gastronomie stärker gefordert.Die Kompetenz der Branche geht weit hinaus über das Angebot von hochwertigem Fleisch, Fleischwaren, Feinkost, Käse und Catering. Hier wartete die Süffa als traditionelle Ideen-Plattform mit neuen Trends fürs bisher nicht hinreichend ausgeschöpfte Snackgeschäft, das mobile Catering mit rollenden Küchen oder Foodtrucks sowie Barbecue auf. Wer künftig die Nase vorn haben will, darf diese Umsatzchancen nicht verpassen.Und als kurz nach Süffa-Schluss am Montag die Messeleitung die Publikumszahlen verkündete, stand schwarz auf weiß fest: Das neue Konzept wurde hervorragend angenommen. Angesichts des Erfolgs ist der Vergleich erlaubt: An den zweieinhalb Tagen kamen 8.700 Messebesucher nach Stuttgart – ein überaus erfreuliches Plus von fünf Prozent gegenüber der Vorveranstaltung von 2015. Die Initiatoren des beliebten Branchentreffs können sich also zufrieden zurücklehnen. Und prüfen, ob sie die Samstagsöffnung im nächsten Jahr bis 20 Uhr ausdehnen.