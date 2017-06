Die Frage der Woche Achten Sie beim Verpacken auf Nachhaltigkeit?

Die Berge von Verpackungsmüll wachsen weiter. Viele Fachgeschäfte unterstützen den Umweltschutz und setzen auf Stoff- und Papiertaschen.

Foto: buc Es geht auch ohne Plastik.

Achten Sie auch beim Verpacken auf Nachhaltigkeit?

Ja, wir nutzen nur Papier. 11,1% Stimmen Abstimmen

Ja, Plastiktüten gibt es nur bei schweren Einkäufen. 22,2% Stimmen Abstimmen

Nein, wir verpacken zweckmäßig. 66,7% Stimmen Abstimmen

Hundert Milliarden Plastiktüten werden jedes Jahr allein in Europa hergestellt, an Kunden ausgegeben – und weggeworfen. Das muss nicht sein. Umgekehrt können Kunden, wenn sie bewusster einkaufen ebenfalls Verpackungsmüll vermeiden.Wie ist das in Ihrem Betrieb?