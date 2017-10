Hot Dogs McDonald’s setzt auf die Wurst

Offenbar lässt der Erfolg der gegrillten Hot Dogs von Burger King dem Quick-Service-Giganten McDonald's keine Ruhe: Seit dieser Woche ergänzt McDonald’s seine Snacking–Plattform 'McDonald’s Basics' um ein neues Produkt, den McDonald’s Hot Dog.

McDonald’s - Hot Dog



Um den beliebten Klassiker der amerikanischen Küche gebührend zu feiern, bringt das Unternehmen in einer Social-Media-Kreation die Wurst zum Tanzen – und haucht damit einem bekannten Augmented Reality Filter neues Leben ein. Denn jetzt wird aus der virtuellen eine echte Realität:Im neuesten Social Media Clip von McDonald’s schlüpft ein Breakdancer ins Hot Dog Kostüm und geht in verschiedenen Challenges der Frage nach: Was muss ein guter Hot Dog eigentlich können? Ob er einen Schrank aufbauen, ein Würstchen grillen oder Skateboard fahren kann, ist dabei eher nebensächlich.Die Antwort ist überraschend einfach: Er muss schmecken. Der Clip und weitere Inhalte zum McDonald’s Hot Dog sind in den nächsten Wochen auf den Social Media Kanälen von McDonald’s Deutschland, Facebook, YouTube, Instagram und Twitter, zu sehen.Zum 19. Oktober kam der McDonald’s Hot Dog in alle Restaurants und gibt sich dabei gewohnt klassisch: ein knackiges Würstchen aus Rind- und Schweinefleisch in einem knusprig getoasteten Hot Dog Brötchen. Ergänzt werden diese Grundzutaten mit Röstzwiebeln, Gurken, Senfsauce und Ketchup.Wer es etwas ausgefallener mag, geht in eines der neuen Restaurants der Zukunft. Hier können Gäste im Rahmen von 'Mc YOUR OWN' ihren Hot Dog am digitalen Bestellterminal mit zahlreichen Zutaten wie zum Beispiel Bacon oder Jalapeños ergänzen - und so ganz nach ihren persönlichen Vorlieben individualisieren.