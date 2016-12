Grüne Woche 2017 Neue Halle für Lebensmittel

Foto: Messe Berlin Internationale Grüne Woche 2016 unter dem Berliner Funkturm

Ähnlich dem Angebot in einer Markthalle werden Besucher der Grünen Woche in Berlin vom 20. bis 29. Januar zahlreiche Nahrungs- und Genussmittel sowie verschiedenste Street Food-Gerichte in der neu konzipierten Halle 12 probieren und kaufen können.