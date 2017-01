Ernährung Vier Prozent sind Vegetarier

In Deutschland ernähren sich 4,3 Prozent der Erwachsenen üblicherweise vegetarisch. Unter Frauen ist diese Ernährungsweise mit 6,1 Prozent weiter verbreitet als unter Männern (2,5 Prozent). Der Anteil einer vegetarischen Ernährungsweise ist unter den 18- bis 29-jährigen Frauen und Männern sowie unter Frauen im Alter von 60 bis 69 Jahren am höchsten. Das sind Ergebnisse einer Studie, die das Robert Koch Institut jetzt im Journal of Health Monitoring veröffentlicht hat.