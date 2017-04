Lebensmittelhandel Aldi bittet zu Tisch

Foto: Aldi Süd Dezent in die Fassade des Pop-up-Bistros im Kölner Mediapark integriert: das Aldi-Logo.

Aldi hegt gastronomische Ambitionen, zumindest zeitweise. Im Kölner Mediapark eröffnet die Unternehmensgruppe Aldi Süd im Rahmen eines neuen Pop-up-Konzepts in Kürze das erste Aldi Bistro. Am 20. April ist das Soft Opening, das Projekt ist auf drei Monate befristet. Im Anschluss sind weitere Standorte in Deutschland geplant.

Passend zum Einfach-Prinzip des Discounters wird es täglich ein dreiteiliges Menü aus Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch geben – zum F