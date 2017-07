Schlachtvieh- und Fleischmärkte Fleischhandel im Sommertief

Foto: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de Der Abschlag der vergangenen Woche geht vielen Schlachtunternehmen noch nicht weit genug.

Themenseiten zu diesem Artikel: Fleischhandel Fleischnachfrage Fleischmarkt Schlachtviehmarkt

Mit dem Beginn der Hauptferienzeit geht die Nachfrage nach Fleisch zurück, was sich durchaus auch an den Schlachtviehmärkten bemerkbar macht. Trotz zumeist begrenzter Stückzahlen an Schweinen lässt sich das Angebot oft nur mühsam vermarkten, die Preise stehen fortgesetzt unter Druck.

Von Matthias Kohlmüller Uneinheitliche Entwicklungen belasten SchweinemarktAuch Mitte Juli präsentieren sich die Märkte für Sch