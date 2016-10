Saumagen-Wettbewerb Pfälzer suchen den Besten

Das Pfälzer Fleischerhandwerk sucht den besten Saumagen.

Für den Wettstreit ruft die Innung Südliche Weinstraße-Landau-Germersheim Kollegen aus dem ganzen Land zur Teilnahme auf. Der inzwischen neunte internationale Wettbewerb um den besten Saumagen wird in drei Kategorien ausgetragen:

1. Original Pfälzer Saumagen (typisch/traditionell). Das ist der klassische, traditionelle Pfälzer Saumagen mit den Zutaten Fleisch, Kartoffelwürfeln und Naturgewürzen wie Salz, Majoran, Muskat und Pfeffer usw. Die Hülle bildet ein Saumagen – der Namensgeber des Produkts.

2. Pfälzer Saumagen mit Zutatenvariationen. Hier handelt es sich um eine Veränderung bzw. Variation der klassischen Saumagenfüllung. Denkbar ist die Verwendung von Kastanien oder Wild, Geflügel und anderen Fleischarten. Auch sonstige Besonderheiten und Eigenheiten, z. B. Verwendung von Trüffeln, sind hier möglich. Die Verwendung von Kunstdarm ist erlaubt.

3. Saumagenfüllung in besonderer Form (Pastete, Terrine, Torte). Die Saumagenfüllung kann in Form einer Pastete, Terrine oder Torte verarbeitet sein. Ausschmückungen und Verzierungen sowie spezielle Formgebungen sind möglich.

Foto: Innung

Info & Termin Termin: 9. November +++ Ort: Dorfgemeinschaftshaus Landau-Godramstein +++ Info erteilt Susanne Bien, Telefon 06341 927870

Der Fantasie und dem Ideenreichtum der Wettbewerbsteilnehmer sind keine Grenzen gesetzt. Solange eine Saumagenfüllung im weitesten Sinne vorliegt, ist alles erlaubt. Die Prüfer bewerten insbesondere die Kreativität im Zusammenhang mit dem eingereichten Produkt.Die Prüfung und Bewertung der Produkte erfolgt in Anlehnung an das DLG-Schema und unter Aufsicht von Ehrenobermeisters Klaus Wolf. Ziel des Contests ist es, die Popularität des Pfälzer Nationalprodukts weiter zu steigern und die Leistungsfähigkeit der Fleischer zur Schau zu stellen. Am Abend erfolgt die Preisverleihung.Weblink zum Saumagen-Wettbewerb