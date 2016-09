Kombidämpfer Rational überrascht mit XS-Format

Unter dem Motto „Ideen verändern die Welt“ feierte Rational in Fulda die Premiere seines neuen Self Cooking Centers XS.

Passendes Kochzubehör im 2/3-Format ebenfalls im Angebot

Für die Profiklasse im kleinen 2/3-Format verspricht der Spezialist für thermische Speisenzubereitung „die volle Rational-Power und Intelligenz“. Mit dem zusätzlich verfügbaren Frischdampfgenerator im Self Cooking Center XS beansprucht Rational einen Alleinstellungsanspruch am Markt. Bei der Geräte-Abmessung von 55,5 cm Tiefe, 65,5 cm Breite und einer Höhe von 56,5 cm ist es Rational gelungen, die erfolgreiche Serie um ein Gerät zu erweitern, das mit einem rekordverdächtigen Platzbedarf von 0,2 Kubikmeter auskommt.„Wir sind sehr stolz, dass es uns gemeinsam mit unseren Physikern, Ingenieuren und Köchen gelungen ist, ein Self Cooking Center dieser Baugröße zu entwickeln, das unsere erfolgreiche Gargeräteserie nicht nur äquivalent ergänzt, sondern im Markt eine eigene Klasse definieren wird“, erklärt Oliver Frosch, Geschäftsführer Rational Großküchentechnik GmbH.Das kleinste Geräte der Self-Cooking-Serie sei bestens geeignet für den Einsatz als Postengerät im à-la-carte-Geschäft, in Supermärkten, Tankstellen oder Metzgereien sowie als Erst- oder Ergänzungsgerät. Optional, steht passend zu Design und Einsatzschwerpunkten eine Umluft-Haube zur Verfügung, die auch im Front Cooking eingesetzt werden kann. Ein umfangreiches Angebot an Kochzubehör im passenden 2/3-Format, unterstützt die Zubereitung unterschiedlichster Speisen.Das neue Self Cooking Center ist ab sofort als XS-Version in der Gerätegröße 6 x 2/3 GN sowie in den bekannten Gerätegrößen 6 x 1/1 GN bis 20 x 2/1 GN über die Rational-Fachhandelspartner erhältlich. Es wird als Elektroausführung angeboten, alle anderen Geräte stehen wahlweise als Elektro- und Gasausführung zur Verfügung. Für Interessierte, die sich live und mit allen Sinnen überzeugen lassen möchten, bietet Rational kostenlose und unverbindliche Kochevents an.