Schlachtschweinemärkte Stabile Notierungen in Europa

Foto: jus

Auch die zweite verkürzte Schlachtwoche in Folge hat die Lage am Schlachtschweinemarkt in den wichtigen europäischen Erzeugerländern nicht aus dem Gleichgewicht gebracht.

Angebot und Nachfrage schlachtreifer Schweine wurden auch nach den Ostertagen als ausgeglichen beschrieben; in der Folge blieben auch die Preise stabi