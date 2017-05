EU-Schlachtschweinemärkte Sonne treibt die Notierung

Foto: jus Schweinehälften im Kühlraum nach der Schlachtung.

Knappes Schlachtschweineangebot wird in Deutschland rege nachgefragt - VEZG hebt Notierung um vier Cent auf 1,80 Euro an - Grillfleischabsatz soll durch wärmere Temperaturen zunehmen - Mäster in Belgien und Österreich erhalten ebenfalls mehr Geld für ihre Tiere - Notierungen in Frankreich und Italien geben dagegen nach.

Nach einer zweiwöchigen Verschnaufpause geht es mit dem Schlachtschweinepreis in Deutschland wieder aufwärts. Die Vereinigung der Erzeugerge