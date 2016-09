TTIP Verhandlungen gehen in neue Runde

Am kommenden Montag, 3. Oktober, startet in New York die 15. Runde der Verhandlungen zwischen der EU und den USA zur Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP). Sie endet am Freitag, 7. Oktober.

Auch dieses Mal werden die drei Säulen des Abkommens Marktzugang, Zusammenarbeit in Regulierungsfragen sowie Vorschriften mit ihren dazugeh