Herkunftskennzeichnung Griechen wollen mehr Infos zum Fleisch

Foto: Pixabay Griechenlands Wahrzeichen: Die Akropolis in Athen.

Nach Frankreich und Italien will nun auch Griechenland eine verpflichtende Herkunftsangabe für Milch und Milchprodukte einführen. Auch eine Kennzeichnung für Fleisch in verarbeiteten Produkten, ähnlich wie sie bereits in Frankreich gilt, wird angestrebt.

Der griechische Landwirtschaftsminister Evangelos Apostolou reichte einen entsprechenden Gesetzentwurf Ende September im Parlament ein. Apostolou begr