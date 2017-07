Handwerk trifft Politik Kleine Strukturen im Blick

Foto: www.christian-meyer-gruene.de Agrarminister Christian Meyer sagte dem DFV zu, Gebührenerleichterungen zu prüfen.

Ein ausführliches Interview von Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Bündis 90/Die Grünen) in der afz und eine als Offener Brief formulierte Gegenrede von DFV-Präsident Herbert Dohrmann an gleicher Stelle: Jetzt haben sich beide Seiten in Hannover zum persönlichen Gespräch getroffen. Dabei sagte der Minister auch die Prüfung von Gebührenerleichterungen für das Fleischerhandwerk zu.