Handel mit Rindfleisch Peking öffnet sich für Down Under

Foto: Wellard Der Megaliner MV Ocean Shearer der australischen Wellard Group liefert unter anderem Rinder in die Volksrepublik China.

Laut Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Canberra hat China Ende Oktober sechs bedeutenden Rindfleischexporteuren in Australien wieder die Ausfuhr in die Volksrepublik erlaubt.

Den Unternehmen, darunter auch zwei Betriebe von JBS, waren von chinesischer Seite Unregelmäßigkeiten bei der Kennzeichnung ihrer Produkte