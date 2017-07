Fachkräftesicherung Gelungene Integration

Foto: mm Der Bundespräsident informierte sich über die theoretische Ausbildung in der Integrationsklasse, in der auch Fleischer- und Verkaufsazubis verschiedener Nationen unterrichtet werden.

Themenseiten zu diesem Artikel: Stuttgart Berufsschule

So viele hochrangige Gäste kommen nicht jeden Tag in eine Berufsschule: Bei seinem Antrittsbesuch in Baden-Württemberg machte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Station in der Gewerblichen Schule „Zum Hoppenlau“, einer der ältesten Berufsschulen in Stuttgart.

„Es hätte etwas gefehlt, wenn wir die Hoppenlau-Schule nicht gesehen hätten“, sagte Steinmeier am Schluss seines gut einstü