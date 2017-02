Übereilte Gesetze Gut gemeint, schlecht gemacht

Schon so manches eilig gestrickte Gesetz wurde bald nach Inkrafttreten per Gerichtsurteil gleich wieder kassiert.

Der umstrittene Paragraf 40 des Verbraucherinformationsgesetzes etwa, der vermeintlich den Internetpranger ermöglichte. Den Gebühren für die Regelkontrolle könnte vielleicht ein ähnliches Schicksal blühen.



Dass sich nun die Gerichte damit beschäftigen, zeigt wie überhastet Gesetze heute zum Teil verabschiedet werden. Regierungsparteien präsentieren ihren Stamm- und potenziellen neuen Wählern nassforsch bedeutsame Ergebnisse und Fortschritte in punkto Sicherheit oder der Bekämpfung von Betrug.



(Bild: Andreas Gruhl / fotolia.com) Mehr zum Thema Lebensmittelüberwachung Regelungen bleiben umstritten

Manches Mal – insbesondere zum Ende einer Legislatur – ist die Eile so groß, dass der Gesetzestext Vorgaben höherrangigen Rechts oder bereits gefällte Urteile schon mal ignoriert – leider meist zum Nachteil der Unternehmer.Bis die rechtlichen Unstimmigkeiten ausgeräumt sind, ist so mancher Entscheider schon nicht mehr in der Regierungsverantwortung. Wer die Suppe auslöffeln muss, sind Unternehmer und Verbände.