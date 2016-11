Veggie-Produkte Klarheit allein überzeugt nicht

(Bild: gru) Mehr zum Thema Veggie-Produkte Schluss mit dem Verwirrspiel

Die Wurst gehört zu den bevorzugten Speisen der Deutschen, sie darf in letzter Zeit auch gerne vegetarisch sein. Gehen Wurst und vegetarisch überhaupt zusammen? Und was ist mit den allseits beliebten Schnitzeln, Frikadellen und Steaks, die ebenso in der Variante ohne Fleisch verfügbar sind? Ist hier womöglich ein neuer Trend entstanden?Diese Fragen stellen sich Fleischermeister im ganzen Land. Sie verlangen von der Vertretung ihres Berufsstands nach Klarstellung und Schutz für ihre traditionellen Bezeichnungen der rund 1.500 Wurstsorten. Im Frühjahr diesen Jahres beschloss daraufhin der Gesamtvorstand des Deutschen Fleischer-Verbands (DFV) einen Antrag auf Änderung der Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse an die Deutsche Lebensmittelbuchkommission. Hier verbündeten sich die Metzger mit dem Deutschen Bauernverband (DBV), der – wie DBV-Präsident Joachim Rukwied versicherte – voll und ganz hinter dem Fleischerhandwerk steht. Landwirte und Fleischer werden zukünftig noch enger als bisher zusammenrücken. Der neue DFV-Präsident Herbert Dohrmann betonte vor kurzem bei einer Arbeitstagung in Koblenz, Bauern und Genossenschaften mit ins Boot zu holen: „Wenn wir mit einer Stimme sprechen, können wir richtig Druck machen.“Das Fleischerhandwerk fordert ein Ende des Verwirrspiels um zweifelhafte Produktanlehnungen und deren Bezeichnungen. Diese Botschaft ist nun auch in den Reihen der großen Koalition angekommen. Vertreter von CDU, CSU und SPD spüren, dass Klarheit, Wahrheit und Transparenz längst nicht mehr nur Verbraucher aufscheucht und das Wahlvolk zweifeln lässt.Der Zeitpunkt, um in den gesellschaftlichen und politischen Dialog nachhaltig einzutreten, könnte nicht besser gewählt sein. Im nächsten Jahr steht die Bundestagswahl an, und die Regierenden wollen in ihren Ämtern bestätigt werden. Obacht ist allerdings angesagt, denn versprochen wird viel – am Ende waren es zu oft nur Sonntagsreden und alles blieb nicht, wie es ist, sondern wurde über die Jahre immer schlimmer.Die Fleischer tun gut daran, beim Thema der Verkehrsbezeichnungen ebenfalls intensiv mit den Verbraucherschützern zu diskutieren, wie Herbert Dohrmann dies mit Antritt seiner Präsidentschaft ankündigte. Wer sich an einen Tisch setzt und sich konstruktiv austauscht, wird vermutlich auch eine gemeinsame Linie finden. Das wird jedoch kein Kinderspiel, denn auch Bier ohne Alkohol ist ein Bier.Vor allem ist die Schlacht um die Auslobung vegetarischer und veganer Produkte nicht gewonnen, falls die Lebensmittelbuchkommission Änderungen bei der Benennung akzeptieren sollte. Abgesehen davon, ob und wie die Mitglieder mit dem Antrag umgehen – das ist derzeit völlig offen – müssen die Hersteller aus Handwerk und Industrie die Kunden gewinnen. Und denen ist die Bezeichnung in großen Teilen wurscht. Am Ende muss das Produkt schmecken.Das war auch im Sommer das Resümee des Forums der Fleischwirtschaft, das genau diese Themenstellung diskutierte. Vegane und vegetarische Erzeugnisse sind umso erfolgreicher, wenn sie dem Aussehen und dem Geschmack des Originals so nahe kommen wie möglich. Darin liegt vielleicht eine wichtige Erkenntnis: Schlussendlich streben die Kunden nach dem echten, ehrlichen Handwerksprodukt aus Meisterhand. Genau das sollten die fleischerhandwerklichen Betriebe noch mehr inszenieren und mit ihrem Können so lautstark klappern, dass einem das Wasser im Mund zusammen läuft. Dann klingeln die Kassen.