Interessensvertretung Anpacken und klappern für den eigenen Erfolg

Der Nachwuchs fehlt, Unternehmensnachfolger stehen nicht unbedingt Gewehr bei Fuß, die Erschließung von Gewerbegebieten in Ortsrandlagen verschärft den Wettbewerb und der Gesetzgeber formuliert immer neue Verordnungen.



Die Vertreter des Fleischerhandwerks zeigten sich in der Mitgliederversammlung allerdings sehr mutig und entschlossen. Damit stärken sie ihrer neu gewählter Führungsriege gleich den Rücken. In den vergangenen Jahren hat die Bundesgeschäftsstelle vieles richtig angepackt, beispielsweise die völlige Neuausrichtung des Nachwuchswerbekonzepts. Es ist eine große Auszeichnung, dass der DFV dafür den viel beachteten Fox-Award erhielt. Ein großes Unterfangen bleibt dabei, die starken Botschaften nach außen zu tragen. Die Stärken sind vorhanden, werden aber von den nachgeordneten Organisationen – von den Landesverbänden bis zu den Innungen und Betrieben – viel zu wenig eingesetzt. Was nutzt es, wenn die Werkzeuge angefordert, jedoch nicht im notwendigen Maß eingesetzt werden. Die Not um die besten Talente wird sich verschärfen und damit werden künftig auch potenzielle Betriebsnachfolger fehlen.



Die Internet-Plattform fleischberufe.de ist ein Teil dieses Konzepts zur Nachwuchssicherung, wird aber gerade von nur rund 30 Prozent der Innungen genutzt. Immer noch verfügen viel zu viele Betriebe, Innungen und Landesverbände über keinen eigenen Webauftritt. In Zeiten der Digitalisierung ist das grob fahrlässig. Sie wird weiter voranschreiten, und so ist es nur folgerichtig, wenn Präsident Dohrmann in Saarbrücken die Frage stellte: „Was bedeutet die Digitalisierung für unser Handwerk und wie werden wir in fünf bis zehn Jahren kommunizieren?“

„Smartphones, Tablet-PCs und das Internet werden künftig einen noch gravierenderen Einfluss auf alle Geschäfte und deren Prozesse haben.“ Jörg Schiffeler, afz-Chefredakteur Teilen



Neben der scharfen Profilierung des Fleischerhandwerks gegenüber Politikern, Verbrauchern, NGOs und Kunden, werden Smartphones, Tablet-PCs und das Internet künftig einen noch gravierenderen Einfluss auf alle Geschäfte und deren Prozesse haben. Sie können durch digitale Medien (geschickt) beeinflusst werden. Unternehmer sind klug, wenn sie das für die eigene betriebliche Entwicklung nutzen und am Ende Kasse machen.Das Jammern über zu hohe Ansprüche der Kunden oder verrückte Gesetzesinitiativen der Politiker und Verbraucherschützer bringt die Betriebe nicht voran. Anpacken und mitmachen heißt die Devise – ebenso das Erkennen von Marktanforderungen und Erwartungshaltungen an das Fachgeschäft von morgen. Dafür steht das neue Präsidium. Und in den eigenen Reihen zeigen sich viele Betriebe offen für die Weitergabe von Erfahrungen, denn das Rad muss nicht immer neu erfunden werden.Dabei wünsche ich mir ganz persönlich, dass die Meister im ganzen Bundesgebiet nicht mehr vom „Metzgersterben“ sprechen, stattdessen aber über die Herausforderungen, die es zu anzunehmen gilt. Das verlangt an allen Orten nach verschiedenen Konzepten. Ein Patentrezept gibt es nicht. Wir liefern mit der afzpraxisorientierte Ideen. Ich wünsche mir mehr Mut und Durchsetzungskraft bei der Interessenvertretung, denn die Fleischerfamilie ist immer noch sehr groß und ein wirtschaftlicher wie kultureller Teil Deutschlands. 13.158 fleischerhandwerkliche Betriebe zuzüglich 8.941 Filialen beschäftigen rund 143.100 Menschen bei einem Gesamtumsatz von 16,2 Mrd. Euro.Wenn man die Fleisch- und Fleischwarenindustrie hinzunimmt, gewinnt der Sektor noch mehr an Relevanz. In diesen Unternehmen erlösen 81.630 Mitarbeiter rund 35 Mrd. Euro. Schlachter, Zerleger und Wurstfabrikanten sind nicht der Feind der Handwerker. Sie sind ebenso Fleischer und können beispielsweise in Fragen des Lebensmittelrechts und -hygiene sowie Qualitätssicherung starke Verbündete sein.