Die Frage der Woche Dürfen Ihre Mitarbeiter im Internet surfen?

Mit dem Smartphone trägt man das Internet in der Tasche. Jeder kann ganz einfach und schnell online im Web surfen, Mails checken oder Messenger-Dienste nutzen.

Dürfen Ihre Mitarbeiter im Internet surfen?

Foto: Lupo / pixelio.de

Ja, wenn es die Arbeit nicht beeinträchtigt. 60,0% Stimmen Abstimmen

Nur in den Pausen. 20,0% Stimmen Abstimmen

Nein, bei uns ist volle Konzentration gefragt. 20% Stimmen Abstimmen

Der Internetzugang via Wlan, Hotspot oder Mobilfunknetz erlaubt den Kontakt zur Außenwelt zu jedem Zeitpunkt. Das Posten von Fotos in den sozialen Netzwerken funktioniert im Handumdrehen. Facebook und Co. können dabei auch für das Marketing einer Fleischerei von Nutzen sein. Wie sieht es aber mit der privaten Nutzung während der Arbeitszeit aus?