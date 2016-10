Ausbildungsinitiativen Gilde verleiht „Fit für Azubis“

Die Gilde-Stiftung des Fleischerhandwerks e.V. zeichnete zum Deutschen Fleischer-Verbandstag in Saarbrücken die besten und effektivsten Ideen zur Nachwuchsrekrutierung aus.

Foto: jus Zentrag-Vorstandssprecher Anton Wahl.

„Fit für Azubis“ sind in diesem Jahr die oberbayerische Metzgerei Hack in Freising, die baden-württembergische Metzgerei Schrotter aus der Landeshauptstadt Stuttgart und die sächsische Fachfleischerei During aus Dresden.Mit seiner Nachwuchs-Kampagne landete Steffen Schütze, Chef der Metzgerei Hack, einen Hit in den sozialen Netzwerken. Gesucht werden Menschen, die „irgendwas mit Tieren“ machen wollen – und sei es mit Mettigeln.Das Potenzial junger Menschen mit Migrationshintergrund hat Sebastian Schrotter entdeckt. Erfahrung mit Schülerpraktika hatte der Stuttgarter bereits, als er sich auf das von der „Gewerblichen Schule im Hoppenlau“ initiierte Experiment einließ und Schüler aus der „Flüchtlingsklasse“ zu einem Praktikum einlud.Für Martin During aus Dresden sind seine Mitarbeiter das wichtigste Kapital. Entsprechend engagiert ist er bei der Nachwuchssuche. Der Meister nutzt die sozialen Netzwerke geschickt mit einer frischen Ansprache, ist ein großzügiger Chef und prämiert Leistungen.Seit 2011 verleiht die Gilde-Stiftung der Zentralgenossenschaft das europäischen Fleischerhandwerks ( Zentrag ) pfiffige Initiativen zur Nachwuchssicherung aus. Zentrag-Vorstandssprecher Anton Wahl unterstrich bei der Übergabe der Urkunden und Preisgelder die hohe Bedeutung geeignete junge Talente für das Fleischerhandwerk zu gewinnen. Ohne ausreichende Nachwuchskräfte werde es auch keine Zukunft für die Meisterbetriebe geben, so Wahl. Der Preis „Fit für Azubis“ soll dazu anregen, erfolgreiche Aktionen von Kollegen selbst auszuprobieren.